Señor director:

El 12 de octubre de 1964, se fundó una institución muy popular en Rawson, que con el tiempo se hizo famosa en San Juan y que con sus representantes deportivos, traspasó las fronteras de nuestra provincia. Se trata del Club Atlético Unión, que hoy cumple 57 años de vida institucional. Hoy, todos los que amamos este club, queremos rendir homenaje a quienes trabajan a diario para hacer realidad los sueños de muchos. Por los que estuvieron, por los que están y por los que estarán.



El fútbol es uno solo pero cada club tiene una idiosincrasia distinta. Algo con que identificarse, ese algo que nos une y esa unión nos da sentido de pertenencia. Ese sentido de defender ideas y convicciones. El sentimiento que nos hace decir "¡Unión sos grande!



Pasaron 57 años acompañando, apoyando y seguiremos alentando convencidos de que vamos a llegar a lo más alto. Ya que la recompensa se encuentra en el esfuerzo no en el resultado porque cada año que pasa más me seduce cada año que pasa más me atrae. Feliz cumpleaños Club Atlético Unión.