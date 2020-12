La selección argentina de 1970.



Parece que fue ayer. Pero pasó medio siglo de uno de los acontecimientos más importantes del deporte sanjuanino. Nuestra provincia recibió por primera vez a los países más representativos del hockey mundial. Fue importantísimo no solamente por el puesto conseguido por nuestra selección, finalmente clasificó en cuarto lugar, sino porque San Juan se preparó adecuadamente y el certamen se constituyó en un ejemplo de organización y pasó a ser una prometedora potencia mundial, a futuro. Así lo reconocieron los dirigentes y periodistas de todo el mundo que nos visitaron y vieron cómo los sanjuaninos se volcaron a las calles para recibirlos, y luego despedirlos, en una manifestación de afecto, que será siempre recordada por los que vivieron esos momentos. Luego vinieron otros torneos que nos llenaron de títulos y nuestros jugadores fueron material de exportación, contratados por los clubes más importantes del planeta.



Estos son grandes, y no es por ellos solamente, en realidad y valga la paradoja. Son la conjunción, la síntesis, de la historia de este deporte. Las alternativas se empiezan a borrar de mi mente y por ser un niño, en 1952, apelo a ella, y me veo con 11 años, viviendo en Trinidad. Conocí 2 clubes, el Olimpia Patín Club y el Renacimiento. El primero, en su cancha de calle General Acha y el segundo jugaba en la calle Valdivia frente a la vieja Seccional 3ra de Policía, en la plaza de Trinidad. Las barandas eran los cordones de la vereda, luego venían maderas un poco más altas y los arcos en posición más altas aún. Solo recuerdo algunos nombres como Panetta, Palma, Monardez, Fraifer, el "Turco" Luz, arquero que se colocaba una pelota de fútbol desinflada debajo del buzo, como protección. Estos y muchos otros en la década del 50, y seguramente otros antes, abrieron el camino y fueron pioneros para que hoy seamos la gran potencia mundial. Con esta nota, sólo he querido homenajear a todos aquellos que hicieron posible, hace 50 años, la epopeya de hacer el Primer Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines en nuestra provincia.

Fechas históricas

A la hora de mencionar hitos del hockey sobre patines, fue el 22 de abril de 1970 cuando se llevó a cabo el primer mundial en San Juan. Luego se repitió en 1978, 1989, 2001 y 2011. A lo largo de los años la Federación Internacional de Roller Sport (FIRS) designó la Federación Sanjuanina la sede y organización de cada uno de los torneo más importantes. Actualmente, Argentina tiene en su palmarés un total de 5 coronas en toda su historia (San Juan 1978, Italia 1984, Brasil 1995, España 1999 y Francia 2015).

Por José Luis Carbajal

DNI 6.774.367