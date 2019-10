Señor director:



Con esta poesía deseo rendir homenaje a todas las madres que habitan o habitaron esta tierra. La he titulado "Para una madre que ya no está'' y expresa: "En un rincón de mi casa/ he visto un hombre llorar/ ese hombre era mi padre/ no se podía consolar.// Había muerto mi madre/ la madre de los demás/ no hay ningún vínculo de sangre/ que lo pueda reemplazar/ la despedida de una madre/ todo queda en llorar y llorar.// Madre mía por qué te fuiste/ no lo quiero ni pensar/ qué va a ser de nuestras vidas/ sabiendo que tú no estás./ Te fuiste de nuestro lado a dónde te llevarán/ ¿Te veremos algún día?/ ¿Te podremos visitar?/ Esas son nuestras preguntas/ Te queremos mucho mamá.