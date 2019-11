Señor director:



Recientemente, la Parroquia de Concepción de la Inmaculada Virgen María celebró los 200 años de vida parroquial. Por tal motivo y con profunda fe católica, se llevaron a cabo una seria de actos litúrgicos y culturales, todo un verdadero festejo de aniversario. Entre los actos de revivir la historia después de la caída del templo en el año 1944, un 15 de enero, se montó una muestra histórica cultural, no muy completa y algo improvisada. Allí se mostraba la vida interna de la gente, de las instituciones, y enriquecida con elementos de años atrás, que algunos fueron rescatados de las ruinas de la iglesia, de la cual quedó solo escombros. Muestra enriquecida con muchas fotos mostrando como eran aquellos momentos de Acción Católica. Me tocó en suerte, en carácter de solidaridad y sentimientos, de aportar elementos y fotos para esta muestra, como por ejemplo: manteles, candelabros, vestimentas de sacerdotes, hasta los horcones en donde se montaron y sostuvieron las campanas del templo derruido esa 15 de enero de 1944, que no se pudieron exhibir lamentablemente. Todo de una colección privada de la Familia Mazuelos Corts. Libros de actas, de cómo se movían las señoras de Acción Católica pidiendo colaboraciones para hacer realidad la construcción del nuevo templo, también antiguos programas del desarrollo de los festejos patronales, etc,. Mi padre, presidente de los hombres de AC, y mi madre, por muchos años, presidenta de la AMAC, guardaron mucha documentación de cómo era y cómo funcionaba la vida parroquial, papeles muy valiosos valorados históricamente para entender los esfuerzos de cómo trabajaba la familia parroquial con sacerdotes como Eustequio Esteban, Luis de la Pueste, Roberta Galante, José Mazzon, Antonio López Soler, entre otros, verdaderos puntales como incentivos de lucha. Por ser la primera muestra, con intenciones de concretar un mini museo que los elementos lo amerita, cabe las felicitaciones ya que cada día se puede ir mejorando para bien de la comunidad y de la historia parroquial.



Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908