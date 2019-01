Venezolanos huyen de su país.



Venezuela, aquel país costero sudamericano, lleno de atractivos naturales, con islas costeras, la hermosa Margarita y la tropical Los Roques. Andes y ciudades coloniales. Lugares únicos que ahora están manchados por sangre de inocentes, mártires, como en la época de la colonización española en 1522. Esclavizada por años, por fin logra su independencia completa en 1830. Con historias desde el siglo XIX, sufriendo agitaciones políticas, autocracia y dominada por caudillos hasta mediados del siglo XX. 1958 inició con un sistema político que defendía la soberanía del pueblo, sus derechos a elegir. Ya por los '80 y '90, los choques económicos vinieron de la mano del presidente Carlos Andrés Pérez. En 1998 fue llevado al poder el ex oficial Hugo Chávez, promulgador de la Revolución Bolivariana, quien redactó una nueva constitución nacional, cambiando el nombre del país a "República Bolivariana de Venezuela". Chávez muere el 5 de marzo de 2013. Gobernó por casi 15 años. Fue el momento en que Nicolás Maduro llega al poder y comienza el caos. La comida se agotó debido a las políticas de importaciones, los hospitales se llenaron de niños, ancianos y adultos enfermos, medicinas insuficientes hacen imposible la cura de las enfermedades. En tan sólo dos días casi 30 personas murieron en enfrentamientos por defender su patria. Ya suman unos 5.000 fallecidos a manos de las fuerzas armadas de Maduro. Venezuela tiene millones de héroes no reconocidos, jóvenes que decidieron recorrer cientos de kilómetros, algunos a pie, caminando hasta 15 días para llegar a Perú; otros en auto, bicicleta o en aviones, radicándose en otros países en busca de salvar sus vidas, dejando atrás esta Venezuela. Yo los llamo "héroes de familia", porque trabajan para ayudar a aquellos de su sangre que no pudieron salir de aquel país. Cada vez que conozco una persona venezolana me da mucha empatía, alegría de saber que aquí pueden llevar una vida mejor. Sigan así. Pongan toda esa fuerza, ese amor. Sigan mostrando esas ganas de ver a su Venezuela libre otra vez, el sueño no está lejos si entre todos deseamos lo mismo.



Santiago Barroso DNI 41.321.947