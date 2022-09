La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso en las últimas horas reducir de U$S 3.000 a U$S 1.000 al valor máximo de productos recibidos del exterior mediante servicios postales privados (couriers). La medida responde al "escenario económico actual y a fin de evitar la desnaturalización del régimen", señala la normativa en sus considerandos. Asimismo, según la AFIP, como resultado del "fortalecimiento de acciones de control y fiscalización ejecutadas en los distintos regímenes de importación", entre los cuales se encuentra la importación por couriers. Este sistema de importaciones, dirigido especialmente para las compras al exterior mediante plataformas online, permite comprar "en envíos que no superen los 50 kilos de peso hasta tres unidades de mercaderías para uso personal y no comercial".



Agencia Télam