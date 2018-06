Señor director, me dirijo a usted, a fin de hacer público a través de su prestigioso medio de comunicación, el análisis de mi hija, Agostina María Alonso Rodríguez, de 12 años de edad, sobre una dura realidad para el futuro de nuestro pueblo, como puede ser el llegar al "aborto legal'', impulsado por una minoría de nuestro pueblo argentino y que, lamentablemente, ya cuenta con media sanción en el Congreso de la Nación:



Hoy



"Hoy no avanzamos como sociedad, retrocedimos."



Hoy no hubo ley de libertad, hoy se la quitó.

Hoy no hubo empatía, sólo hubo egoísmo.

Hoy no hubo seguridad, hubo corrupción.



Hoy no ganó el "ni una menos'', hoy ganó el "millones menos''.

Hoy no hicimos historia.

Hoy no se respetó a ninguno.

Hoy no se salvó a ninguna.

Hoy se mató a miles.



Hoy hicimos que niños inocentes carguen con el peso de una sociedad quebrada, de un país hundido en argumentos inexistentes que personas vulnerables, hacen creer que esta es la mejor solución, la única y la verdadera.

Hoy hicimos todo lo contrario a lo que Dios nos pedía.

Hoy no hicimos patria.

Hoy fuimos una Argentina en donde cualquier derecho fue sobre el de la vida.

Hoy me dejaron más que claro que mi Argentina, la que amo, está gobernada por personas débiles, personas que no escuchan, personas que aprueban lo que sea con tal de no caer en el fracaso, personas que son dominadas por la tentación.

Hoy me di cuenta que la ley más justa, la que te lleva al triunfo es la de mi Padre; la de nuestro Padre, la de Dios.





Agostina María Alonso Rodríguez

Silvana Rodríguez DNI 23.735.326