Señor director:

Así como nos agrada asistir a fiestas populares en nuestra provincia, también hay que apuntar a detalles que hacen a la convivencia pública. Siempre hay personas que para ganarse unos pesos, ofrecen sus servicios de cuidacoches en estos eventos. Si hilamos fino, no está bien cobrar ese servicio en un espacio público. Sin embargo, el cobro llegó hasta 1.200 pesos en algunos lugares como 25 de Mayo, el domingo pasado en una fiesta popular. Con la inmensa cantidad de público y vehículos, en unas 3 horas, varios de estos cuidacoches ganaron más plata que trabajando un mes completo. No me parece justo semejante cobro, que la gente paga con miedo a que dañen su automóvil, en caso de no pagar. Ojalá que esta situación sea controlada por los municipios, la Policía y la Justicia.