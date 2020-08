Señor director:



Cada vez se hace más habitual que los usuarios de las redes sociales las utilicen para hacer bromas de mal gusto o difundir hechos que no son reales, generando un estado de inquietud entre la comunidad. Hechos de la vida privada trascienden y se viralizan sin que nadie pueda tomar medidas con ese accionar que puede causar mucho daño en la gente involucrada. Si bien se trata de una tarea muy difícil se tendría que propiciar la implementación de algún sistema de control que evite ese tipo de publicaciones o que sancione duramente a los que hacen ese tipo de posteos. No se puede andar por la vida difundiendo hechos falsos, con los que solo se busca generar conmoción o predisponer mal a los respectivos entornos. Más aún en estos momentos tan delicados por causa de la pandemia como por la situación económica. No se debería seguir jugando así y lo más probable es que si no se implementa alguna medida aleccionadora, esta tendencia continuará creciendo en el futuro, ocasionando muchos problemas.

Mario Jeréz

