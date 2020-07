Señor director:



Hace unos días una persona fue sorprendida intentando ingresar a la provincia por unos campos cerca del límite con Mendoza. La gran conmoción que causó este hecho nos hizo pensar que era un caso aislado muy inusual. Pero después hablando con unos conocidos me dijeron que es de lo más común. Y que hay gente que ofrece el servicio de pasar gente de Mendoza a San Juan, por rutas alternativas, evadiendo los controles policiales. No podía creer que me dijeran que es común observar motos de enduro o vehículos 4x4 a campo traviesa transportando a personas que lo que buscan es no pasar por los controles para no tener que hacer la cuarentena obligatoria. Con esto evitan tener que pagar el hotel asignado y estar inactivos, al menos 14 días.



Con los modernos sistemas de vigilancia a distancia, a través de drones y otras tecnologías o un mayor patrullaje por los sectores críticos se podría cortar con esta práctica que es muy riesgosa sobre todo para la salud de los sanjuaninos.

Carlos Eduardo Segura

DNI 13.902.557