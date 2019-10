Las aceitunas u oliva se consumen verdes, es decir, no maduras, y negras, ya maduradas. Para la alimentación son preferibles las negras. Las aceitunas contienen sustancias albuminosas, sales, minerales como potasio, calcio, sodio y aceite. Las verdes son de menor valor nutritivo y no contienen vitaminas; en cambio, las aceitunas negras contienen hasta un 20% de grasas y vitaminas A y C. Las aceitunas negras pueden conservarse, sumergiéndolas directamente en una solución salada, con el agregado de hierbas aromáticas (laurel, tomillo, orégano). Antes de consumirlas hay que desalarlas, colocándolas en agua. Para conservar las aceitunas existe un procedimiento, el cual consiste en desecarlas al sol, poniéndolas luego en aceite. De las aceitunas se obtiene el aceite de oliva.

15 propiedades de las aceitunas



La buena alimentación es muy importante para la salud. La ciencia demostró que las aceitunas ofrecen, al menos, 15 propiedades para mantener y mejorar la salud de las personas. 1- Protegen el corazón, Disminuyen la presión arterial, 3- Reducen el apetito: Comer 10 aceitunas antes de la comida, puede reducir el apetito hasta un 20%. 4- Protegen contra el Alzheimer, 5- Ayudan a mejorar la memoria, 6- Aliado contra el cáncer, 7- Calma el dolor. Sus aceites contienen oleocantal, una sustancia con agentes anti-inflamatorios. 8- Protege contra el cáncer de mamas, 9- Mejora la salud de los huesos, 10- Beneficia al cabello y la piel: las aceitunas negras por ser ricas en ácidos grasos y antioxidantes, nutren, hidratan y protegen. 11- Rica fuente de hierro, 12- Salud para los ojos, 13- Salud del tracto digestivo, 14- Retarda el envejecimiento, 15- Previene la formación de coágulos.



Por Vanessa González

Periodista y Master en Desarrollo

Personal - Lifeder.com