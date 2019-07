Señor director:



Soy Gustavo Migan, farmacéutico, padre de familia y también hijo. Me dirijo a mis amigos y colegas farmacéuticos a través de este medio, con el único fin de aclarar mi situación, ya que estoy mencionado en varios correos electrónicos que a mi entender y a esta altura, son innecesarios. Es cierto que a veces impulsivamente uno dice cosas que molestan, como también es cierto que manifestarse irracionalmente no tiene nada de bueno ni responde a conductas de un profesional, por lo que expreso: pongo a disposición mis disculpas. Pero más allá de esto, quiero contarles que perdí mi fuente de sustento, mi propia farmacia y que esta "histórica ley", como pretenden llamarla, en vez de contenerme, me terminó desplazando. Histórico fue la ley que se promulgó en el año 2003, con los anteriores dirigentes a esta conducción, cuando con garras y mucho esfuerzo se pudo regular la actividad farmacéutica en una monstruosa desregulación y no como ahora donde se pretende promocionar esta nueva ley, que a mi entender lo único que hace es regular sobre lo ya regulado. Esta ley, si ustedes la analizan, solo persigue complicar cada vez más los traslados y la instalación de nuevas farmacias de farmacéuticos sanjuaninos. Para conocimiento de ustedes esta ley pretendía en su primera redacción, además de modificar los traslados, aumentar de 300 a 700 metros las distancias de instalación entre farmacias (una locura), ya que con esa idea se estaba poniendo fin al sueño de muchos colegas que aún desean poner sus farmacias y si esto hubiera salido así, los colegas tendríamos que instalarnos lejos, bien lejos de los centros urbanos. La verdad es que gracias al farmacéutico Fabio Hurtado, que habló con el diputado Pablo García Nieto el día anterior a la sanción, se pudo corregir el texto a último momento y disminuir la distancia de 700 (como decía el proyecto ) a 400 metros, "quedando de esta forma una redacción más lógica y criteriosa desde lo racional". Reitero mis disculpas. Si de algo sirve este simple relato propongo que, para cuando exista otra modificación en una ley, estatutos o cualquier documento rector de la actividad farmacéutica, se avise con tiempo a todos los farmacéuticos sanjuaninos y se llame a participar para que nadie quede lastimado y todos salgamos ilesos.





Farmacéutico Gustavo Migan

[email protected]