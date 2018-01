Señor director:



A través de este espacio quiero hacer conocer a mis vecinos, en particular, y a la población de San Juan, en general, que hace unos días personal de la compañía de seguro estaba cargando la batería de mi auto, frente a mi domicilio de Avenida Rawson 775 Norte. Vivo en el consorcio Walter Melcher, donde tengo como vecino al ex ministro de Minería del Gobierno de la provincia, Felipe Saavedra. Fue en ese momento que llegó este señor en su camioneta y como mi vehículo estaba en un sitio donde a él le gusta estacionar, a pesar que no tiene ninguna reserva, comenzó a dar patadas a mi auto. Inmediatamente los mecánicos me avisaron así que me dirigí al departamento de Saavedra donde, por supuesto, él no salió a dar la cara. La que salió fue su cuñada.



Le aclaré que ese acto de intolerancia y agresión no lo tolero y que por ello lo denunciaría a las autoridades y a los medios de comunicación, como lo estoy haciendo ahora.