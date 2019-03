Señor director:



La lucha por el primer lugar en la cartelera política se ha centrado en 4 artistas de reparto, demasiado conocidos por el público en cuanto a su carrera rumbo a la figuración en el escenario central de la Casa Rosada. La veterana actriz CFK que bajó de cartel en el 2015, arrastra un curriculum plagado de escándalos judiciales que han hecho enorme daño en su trayectoria y provoca espanto hasta en sus propios seguidores. Ni hablar del público que la va conociendo. El otro actor llamado Massa, siempre estuvo apegado a las tablas, pero no aprendió nada, continúa con sus libretos que no enamoran a nadie, ni siquiera a los obsecuentes que lo rodean como Alberto Fernández, Solá, Bossio, que se apartan de él pues observan una sobreactuación discursiva y apolillada sin atractivo para el público en general, sea "K'' o federal o pejota. El tercero R. Lavagna, tiene antecedentes que se opacan si el elector recordase que fue funcionario de distintos gobiernos, incluyendo a Néstor K. Fue despedido por haberle denunciado la carterización de la obra pública, pero como ministro esta denuncia debió efectuarla en los tribunales federales. Además en su discurso no menciona la corrupción de los "K'' ni los procesos contra CFK. Por otra parte forma de ser al dirigirse al público lleno de diagnósticos y falto de soluciones. Y apareció Tinelli, un líder de la TV, en su época se extralimitó en muchas actitudes que hoy están más reñidas con el respeto a las mujeres y con su gente, exsocio de Cristóbal López. Pero dice que fue engañado. Sin embargo es totalmente solidario con López y el grupo Indalo en la estafa a las arcas de la AFIP por no pagar las cargas sociales de manera fraudulenta al ser partícipe necesario en la maniobra. No basta con acariciar la cabeza de los niños. Eso es pura demagogia, lo mismo que hacer declaraciones fuera de lugar. Lo mejor es que aprenda algo de política y empiece por su club en Bolívar.



Abraham Lincoln dijo: "Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer, es no despegar los labios''.



Jorge Rubnicius DNI 4.392.258