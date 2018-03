Señor director:



Me complace leer en esta sección de DIARIO DE CUYO la opinión de los lectores sobre diversos temas. Uno de ellos resalta en mi memoria y es la de prevenir antes que los acontecimientos de la naturaleza nos superen. Me refiero en especial a estas tormentas de lluvia que se produjeron en la localidad jachallera de Huaco y en Valle Fértil. En ambos casos provocaron daños en cultivos y en edificios. Entre los afectados estuvo la Escuela Agrotécnica de Jáchal, que no pudo comenzar su ciclo lectivo, debido al desmoronamiento de parte del techo y las filtraciones de agua en varias aulas, según informa vuestro diario. Si bien es cierto que las defensas aguantaron bien. Se hace necesario tomar conciencia que, aunque durante varios meses no llueva, sabemos que hay temporadas en las que hay tormentas con crecientes incluidas. Es necesario ser previsores para evitar mayores gastos públicos y sobre todo, preservar la seguridad y vida humana ante estos temporales.