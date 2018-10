El 10 de septiembre pasado, al finalizar la conmemoración del paso a la inmortalidad de Domingo Faustino Sarmiento, en el Centro Polivalente de Arte, se anunció que el próximo Acto de Colación despedirá la última promoción de "Maestros Orientados en Artes Visuales''. Hasta hace muy poco era la única escuela pública que formaba docentes en Arte era el Polivalente. Y, pese a no tener la antigüedad que otras, se había formado una verdadera tradición en esta labor, equivalente a la de los más prestigiosos establecimientos educativos, formadores de docentes en la provincia. Da bronca, más que pena, contemplar el desperdicio de saberes, prácticas, pautas no escritas construidas en la institución por décadas, relativas a la formación de jóvenes como docentes comprometidos y sensibles. Recursos humanos y saberes muy difíciles de construir, que apuntan a "formar formadores'', cuyo valor trasciende los cálculos de costo - beneficio monetario. Y que con el cambio de modalidad, son despilfarrados al reorientarse a una Tecnicatura, cuya universalidad no compensa lo perdido. Se abortó la emergencia de una poderosa escuela normal terciaria, en un momento que una educación inclusiva, centrada en capacidades y proyectos, hace indispensable la expresión artística. Y es realmente lamentable comprobar el daño hecho por lineamientos o políticas aplicadas sin conocer ni valorar lo que se tiene. Aún así, lo esencial sigue en pie: educar a un estudiante comprometido, tolerante, responsable, que produzca y valore las expresiones artísticas. Es decir, educar para la libertad, compromiso profundo de quienes integran dicha institución.