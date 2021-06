Señor director:

Días fríos, filas interminables para colocarse la vacuna contra el covid-19. En ese contexto, hay personas mayores que no pueden estar mucho tiempo paradas. La gente se amontona y los de la primera línea (policías, enfermeras/ros, mantenimiento, etc) pidiendo por favor que se respete el distanciamiento. ¿Es tan difícil en los 19 departamentos de la provincia proveer sillas para mayor comodidad de los ciudadanos que buscan en la vacuna la protección contra el virus que se transformó en pandemia? Ante esta situación, se hace necesario prestar servicio de parte de organismos del Estado como municipios, ministerios, etc. Porque entre nosotros los sanjuaninos debe haber la necesaria empatía. Nuestros mayores son también nuestros hermanos/nas. Ofrezcanles un café, agua mineral. Que los jóvenes que trabajan en organismos estatales les brinden tranquilidad, controlar el orden, llevar algunos artistas (músicos, payasos, magos, etc) para sacarles una sonrisa, un aplauso, ante este difícil situación que estamos pasando. Si no es ahora, ¿cuándo? Además, insisto con esto, mis respetos y admiración a los que están en la primera línea. Es para sacarse el sombrero.

Wilson Gómez

