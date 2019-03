Señor director:



Me enteré que a partir del 1 de abril comenzarán las obras de remodelación del aeropuerto "Domingo Faustino Sarmiento'', en Las Chacritas,. Esto me parece algo muy acertado ya que era uno de los aeropuertos más postergados del interior del país. Si bien se le habían hecho algunas modificaciones, no eran suficientes. Ahora esperemos que con la nueva configuración y las mejoras en la pista se implementen servicios que los sanjuaninos estamos reclamando. El transporte aéreo de carga y las low coast son una necesidad, para promover la producción y para posibilitar a los sanjuaninos trasladarse a otros puntos del país en una forma más económica. El sacrifico de no contar con el aeropuerto operativo por varias semanas debe tener una recompensa y eso es lo que todos estamos esperando.