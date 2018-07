Señor director:



Por primera vez he visto algo de movimiento en las siestas sanjuaninas en épocas de vacaciones de invierno. Caminando por el centro de la ciudad me sorprendieron tres grupos de personas, en distintos puntos, que a mi paso me consultaron sobre algún lugar para comer. Es ahí donde tuve ciertos inconvenientes para responder porque a eso de las 16 horas no se me ocurrían muchos lugares para recomendarles. Desconozco, tal vez por la poca promoción que se les hace, si hay algunos lugares que a esa hora puedan ofrecer alguna comida a los turistas o eventuales viajantes, pero lo único que se me ocurrió fue El Rincón de Nápoli, que está sobre la calle Rivadavia, un comedor que está abierto en forma permanente.



Si hay otros lugares disponibles a esa hora, en esta época se le tendría que dar mucha difusión para que la gente de aquí pueda recomendar la asistencia.



Como dije al principio la semana pasada se vio mucha gente de otras provincias por el centro sanjuanino y según tengo información también hay mucha gente de otros lados en los departamentos más turísticos que tenemos.