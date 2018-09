Señor director:



Felicitaciones a PAMI por grandes mejoras y excelente atención recibida en Clínica Santa Clara. Y la empresa Interdom. Quiero contar que sufrí un ACV leve y fui atendida en la guardia e la la Clínica

Santa Clara con rapidez y eficiencia. Quedé internada en la habitación 203. Amplia, cómoda y bien

equipada. Con servicio de comida y cama para acompañante. En los 5 días que estuve internada recibí una especial atención de los Doctores Ricardo Margarit, Dr Ortiz (neurólogo), y el equipo de médicos cardiólogos Dr. Díaz, Dr. Bruno, y Dr. Gómez, que estudiaron mi caso. Me hicieron allí mismo, en poco tiempo, todos los estudios, ecografías y tomografías, etc. y ofrecieron un diagnóstico claro, indicando la medicación para continuar el tratamiento. Tanto los médicos como enfermeras y todo el personal me conmovieron por su excelente atención y gran calidad humana. Hoy los recuerdos a cada uno.



Me dieron el alta con internación domiciliaria, cuyo servicio lo da la empresa Interdom.



Esta empresa envió a mi domicilio médico, enfermera y fisioterapeuta, de acuerdo al cronograma que exigía PAMI.