Señor director:

Quisiera, por su intermedio, hacer un agradecimiento muy especial a la Clínica San Juan por su gran atención hacia mi persona. Quiero agradecer a las doctoras, doctores, enfermeros y personal en general. No doy nombres porque no me quiero olvidar de ninguno, ya que todos han sido muy amables conmigo en la situación tan difícil que me tocó atravesar. Que Dios los bendiga a todos.



Juana Bumjeil

DNI 4.195.355