Señor director:



Los terribles calores que soporta la provincia dan para todo. Es que caminar por el centro haciendo trámites, compras o bien ir a trabajar, es ya casi un logro por parte de todos quienes vivimos en esta querida tierra sanjuanina. Es por eso que me llamó la atención esta persona, ya de edad, que decidió meter sus pies a la fuente de la Plaza 25 de Mayo. Es sabido que esa acción está totalmente prohibida por las autoridades, y me parece muy bien. Sin embargo, el matiz de ver a una persona mayor, me da la pauta de que no lo hizo por diversión, ni mucho menos. Es que los calores se sienten de una manera increíble. Los pies se irritan, salen ampollas y a veces, quienes tienen piel muy sensible, no pueden tolerar los zapatos con medias. Me refiero a los hombres.



Quizás, al menos en la ciudad Capital, necesitamos que se coloquen bebederos en distintos lugares. Hace ya muchos años, era común ver estos bebederos en plazas como Laprida, Aberastain, sólo por mencionar algunas.



Hay que tener en cuenta algo. No todas las personas tienen plata suficiente para comprar una bebida. A veces andamos con la plata justa para hacer trámites o lo que sea. Es por eso que los ciudadanos necesitamos que se contemple esta situación.



Le pido a las autoridades que por favor, coloquen bebederos en el centro. Gracias.