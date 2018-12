Señor director:



Con frecuencia algunas calles de la Villa Lourdes, en Rivadavia, se ven inundadas con agua. Es el caso de la calle Dorrego entre Laprida y Virgen de Lourdes. No sólo eso, a pocos metros del lugar, algunos inadaptados suelen arrojar residuos de todo tipo a la calle delante de la plaza San Juan Pablo II. Es más, desde hace unos meses ya no está el contenedor que había colocado el municipio para tal fin. No sólo eso, el alumbrado público ya no tiene la misma calidad de hace años, debido a que cumplió con su vida útil. Se hace necesaria la presencia de autoridades de OSSE como del municipio, para inspeccionar el lugar, ya sea, por las pérdidas de agua, como para colocar contenedores en la zona, además de cambiar las lámparas por las nuevas de tecnología led. Todo esto con el fin de mejorar la visibilidad nocturna. Los tres reclamos son hechos por los vecinos desde hace tiempo. Es de esperar una pronta respuesta por parte de las autoridades correspondientes.