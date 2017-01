Señor director:



Hace unos días tuve la oportunidad de leer en las páginas de DIARIO DE CUYO una noticia muy esperada por todos los sanjuaninos. Se trata de la intención de colocar aire acondicionado en las unidades de todas las líneas de colectivos de la provincia. También me llamó la atención que esto tendría que haberse colocado hace ya algunos años y no se hizo.



Esta noticia tiene varios puntos que me hicieron reflexionar. Uno de ellos es que no se trata de un lujo para los pasajeros, sino de un derecho, ya que estas empresas son subsidiadas por el Estado, el cual lo conformamos todos los ciudadanos.



Por tal motivo, es un deber que las empresas de transporte de pasajeros tengan unidades cómodas para el servicio que se prestan.



Por otra parte, pero en el mismo sentido, estimo conveniente que desde el gobierno de la provincia se tome muy seriamente este tema de temperaturas extremas y solicite a las empresas de colectivos colocar aire acondicionado de manera urgente por tratarse de una necesidad prioritaria.



No sólo para que las personas viajen cómodas, sino por los pasajeros que sufren de enfermedades que se agravan con el calor excesivo. Por lo tanto, viajar cómodos brinda la posibilidad de resguardar en algo su salud.