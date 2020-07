Señor director:



Desde Las Comunidades Educativas Escuela Paso, de Valle Hermoso, de Chimbas y la Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento estamos trabajando en el Proyecto de Extensión que vincula a ambas instituciones y que tiene por objeto dar respuesta a una problemática que pude detectar en el presente contexto de la educación virtual o a distancia originado por aislamiento social preventivo. A modo que se conozca las virtudes de implementar juegos didácticos en la escuela puedo mencionar algunas que son las que le dan el marco teórico al proyecto. Numerosos estudios realizados por prestigiosas instituciones como (La Institución Albert Einstein, The New England Journal of Medicine) universidades, sociólogos y pedagogos de todo el mundo, indican, que el aprendizaje de juegos de estrategias como el Ajedrez y las Damas en edades tempranas del niño contribuyen de forma representativa al aumento del rendimiento escolar. La introducción en los hogares de juegos de estrategias tiene también como objetivo implícito que los alumnos permanezcan en sus casas con un nuevo entretenimiento que pueden compartir en familia, haciendo más llevadero el aislamiento social.

Lic. Ricardo Sánchez

Licenciado en Ciencias de la Educación