Formación histórica de Del Bono



Esta vuelta repetida a los tiempos de la niñez, semeja a una noria incansable, que a impulso de los recuerdos nos hace retornar a los años de cuando calzábamos pantalones cortos. Añoranza de los años plácidos, desinhibidos, seguros bajo el amparo protector de papá y la ternura de mamá. "Qué tibio fue aquel tiempo, papá, qué seguro el camino", dice Mario Zaguirre en "Desde que no estás papá". Es cierto todo eso. Como también lo son los amiguitos, la pelota, el cine, el canal, las vecinitas del "prometedor presente", que se habrá de esfumar cuando llegue el futuro, y un forastero se la lleve. La calesita en la cual gira ese tiempo feliz, viene a nosotros de diversas maneras. Esta vez de la mano de un jugador de fútbol, que brillara en aquellos años cuando apretábamos la ñata contra el alambrado y el frenesí vital de los más grandes nos contagiaba en el canto explosivo de un gol. Ese jugador, se fue el sábado pasado. Nicanor Muñoz, el "maestro Muñoz", aquel de la calidad exquisita del medio campo de Del Bono. Era bancario de profesión, cosa que era muy común entones, en esas épocas, años '50 y '60, del fútbol amateur. Unos pesos ganaban los jugadores en el club, pero todos necesitaban de otro "conchavo" para engrosar el salario. Muñoz trabajaba en el Banco Nación, como también fueron bancarios varios futbolistas de entonces como el "Pico" Herrera, "Cacho" Garay, "Carozo" Balmaceda, "Pepillo" Rodríguez, "Chino" Godoy, "Beto" Naveda, "Quelo" Mallea, Hugo Rossini, los hermanos Roldán, en fin, jugadores a quienes uno encontraba extrañamente vestidos de saco y corbata, cuando la imagen fiel era vistiendo los cortos y la casaca de su club. Nicanor Muñoz marcó una historia en el club, por su elegancia para jugar a la pelota y el respeto que despertaba en los demás. Me recuerda el "Pelado" Videla, que a principios de los '50, fue traído al club por el "gordo" José Chirino, junto con el "Cacho" Garay. Y con él formó parte de aquél equipo de Del Bono de principios de los '50, que reproducimos en la foto que se acompaña. En ella figuran, parados, el "Nene" Hipólito Flores, Nicanor Muñoz, "Chicho" Garay, "Cuchillo" Sánchez, el "Negro" Ávila, y el "Negrura" Abaca; hincados el "Gringo" Carmona, el "Matuasto" Rosas, Walter Astorga, "Poroto" Videla y el "Zurdo" Chiffel. De Chiffel, recuerdo que se decía que le pegaba tan fuerte, que cada tiro libre que se iba alto, descascaraba un adobe de la pared. Se ha ido Muñoz, y en el andén de la despedida nos deja un halo de aquel tiempo feliz, con el aporte recreativo de esta foto que me trae los tiempos en que mi viejo, por entonces presidente de Del Bono, me subía al auto para a buscar jugadores de otros lares incorporados al servicio Militar, en Marquesado. "Qué lindo fue aquel tiempo papá, que seguro el camino", vuelvo a decir. Dedicado al "maestro" Muñoz, con cariño.





Por Orlando Navarro

Periodista