Señor director:



Un poco tardíamente leí el comentario de Carlos Quevedo Mendoza, cuyo elogioso contenido le agradezco, aunque aclaro que no hemos querido expresar ninguna humildad nuestra con esa referencia al maestro José Carrieri, sino solamente la suya, y la gratitud que sentimos no sólo por él sino también por otros profesores de excelencia que nos formaron marcando nuestras personalidades y desempeños profesionales. Hay que agregar esa gratitud hacia familiares, amigos y muchos otros. Nos reconforta habérsela dado al profesor Carrieri con unos pocos hechos mientras él vivía, porque de ese modo, en pequeña escala, hemos formado parte de su vida. Y pedí la publicación de ese artículo a DIARIO DE CUYO, siendo consciente de que se destacaría como algo distinto al tema que actualmente acapara la mayoría de nuestras conversaciones, el coronavirus, mostrando así un gesto de optimismo tan necesario en nuestros días. Es bueno destacar que esta pandemia ha hecho aflorar otro valor en gran parte de nuestra sociedad, la solidaridad, mostrada a través de numerosas acciones, a lo cual se agregan las cálidas expresiones de reconocimiento brindadas hacia quienes cuidan de nosotros. Con estas aclaraciones, ese artículo queda completado con palabras no dichas en su contenido. Muchas gracias.