Señor director:



Por este medio deseo agradecer al doctor Francisco Lázzaro, por tan clara apreciación de nuestra salud, cuando se refiere a lo que comemos. Ahora le pregunto, ¿cuál es la alimentación para tener mejor salud mental, es decir pensamiento, acción, comportamiento, etc.? ¿Por qué digo esto? Tengo un hermano mayor que aún trabaja de repartidor. La semana pasada lo detuvo la policía de tránsito, él iba llegando a un cliente. Presentó su documentación requerida, le revisaron el vehículo y encontraron que el cinturón de seguridad -según los policías- no era el correcto y que además no lo llevaba colocado. ¿Si mi hermano se tenía que bajar en ese lugar, cómo lo hacía con el cinturón abrochado?



En una charla que no tuvo razón, le hicieron una multa porque no tenía ese elemento. Además le dijeron que si no se callaba lo iban a detener y le iban a radiar el vehículo.



Por eso le pregunto al Dr. Lázzaro, si habrá una alimentación que mejore la actuación de las personas. Quizás ese alimento que se llama buena educación, sentido común, tolerancia y buen criterio, cuando se trata de la atención con el prójimo. Tal vez usted, doctor Lázzaro, tenga un consejo natural para esta enfermedad, llamada prepotencia. Muchas gracias.