Señor director:



Me sumo a los lectores que señalan públicamente la manera tan osada de conducir de muchos conductores, en especial automovilistas y aquellos que conducen camionetas. Varios lectores comentaron la situación que sucede en rutas nacionales 20 y 40, como también en avenida de Circunvalación. Yo quiero agregar la calle Larraín desde Abraham Tapia hasta Mendoza. En esa zona tampoco se respetan las normas de tránsito. Pero no me quiero quedar en eso. Sé que las fotomultas aplicadas en otros lugares del país como Buenos Aires, Capital Federal, Rosario, entre otras, son polémicas, porque se prestan para polémicas por distintos motivos. Pero, de alguna manera hay que frenar esta falta de respeto a la comunidad y este atentado a la seguridad pública.



Leo Leiva

DNI 4.037.013