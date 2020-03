Ambulancia de "alta complejidad" sin servicio básico para traslado de pacientes.

Me voy a referir a una situación que me tocó vivir el miércoles pasado que demuestra la precariedad con la que algunas empresas de servicios de salud están trabajando en la provincia. Requería trasladar a mi padre desde un sanatorio de la ciudad Capital hasta Caucete, por lo que recurrimos al servicio de emergencia médica al que está suscripto desde siempre para que nos proveyeran una ambulancia. Por algunas particularidades contractuales propias del servicio de emergencia que es auténticamente caucetero, hubo que pagar por ese servicio la suma de $5.000, a pesar de que todos los meses se paga una cuota a la empresa prestataria. Pero nuestra mayor indignación estuvo cuando la movilidad inició el recorrido de 27 kilómetros, alrededor de las 19 horas, con una temperatura de 38 grados y una sensación térmica de 40 grados. Entonces advertimos que la movilidad especial de Terapia Intensiva Móvil, ambulancia de Alta Complejidad no tenía en condiciones el sistema de aire acondicionado. Realmente fue una pesadilla viajar con una persona enferma, que había estado internada por varios días, con las ventanillas abiertas y por una ruta como es la Nro. 20 atestada de vehículos. El calor fue insoportable y el paciente tuvo que soportar esa situación por casi una hora que duró el traslado.



Es muy necesario que las autoridades sanitarias controlen estos servicios de emergencia de salud y que los sometan periódicamente a auditorías de cómo prestan los servicios, más allá de que los afiliados pidan garantías de que por lo que pagan recibirán un servicio de calidad y no tan precario como en este caso.





Por Adela G. Espejo DNI 18.978.838