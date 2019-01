En la Ruta Nacional Nº 40 desde Capital hasta el límite con Mendoza se pueden ver muchas cosas. Desde máquinas viales trabajando, como sanjuaninos que venden sus sandías y melones en puestos al costado del camino. Pero también animales muertos, en especial perros y gatos. No pude contabilizarlos. No es que sea una gran cantidad. De todos modos, forman parte de un peligro para los vehículos que transitan a cierta velocidad y que podrían promover un accidente, con serias consecuencias. Sería necesario que las autoridades correspondientes hicieran llegar a los vecinos que viven a lo largo de esta ruta, algún tipo de comunicado para que no permitan a sus animales domésticos salir a esta vía. La probabilidad de accidentes son muchas y el riesgo de vida también. Si colaboramos entre todos vamos a salvar vidas en el tránsito.



Por Duilio Alfaro DNI 12.928.826

INFOGRAFIA : DARÍO VILDOZO