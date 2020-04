Señor director:



Es una realidad que desde que se desencadenó el brote de coronavirus en el mundo muchos animales silvestres han regresado a lugares insólitos como intentando recuperar un espacio perdido en manos del hombre. En mis constantes viajes de un departamento a otro de mi querido San Juan, en estos días he tenido la posibilidad de observar desde zorros hasta víboras a orillas de las rutas y caminos. Me ha llamado poderosamente la atención la gran cantidad de reptiles. Sé que estamos en una época en que estos animales buscan lugares para pasar el invierno y que por eso se produce una circulación inusual en el campo. Pero en esta ocasión los avistajes los pude hacer muy cerca de zonas densamente pobladas lo que es muy llamativo. También he podido ver muchas aves, hormigas y abejas, que según los últimos informes que habían publicado estaban peligrando en varias partes del mundo.



Ojalá que esta vuelta de los animales a sus ámbitos naturales, de los que habían sido desplazados contribuya a una recuperación de la naturaleza y que el hombre como especie aprenda a convivir con ellos y a no intentar exterminarlos como ha venido ocurriendo.



Eduardo Carlos Femenía DNI 24.087.945