Antigua casona sanjuanina



En Concepción, bien llamado "Pueblo Viejo'', sobre calle General Acha, al Norte, antes de llegar a calle San Lorenzo, hay unas casonas que representan nuestro pasado antes del terremoto del año 1944. Muestran al San Juan antiguo. Siempre me detengo a mirarlas y es como si viajara en el tiempo imaginándome a nuestra querida ciudad y de cómo era la vida, las costumbres, donde se mezclaban los respetos, la buena vecindad y hasta imaginarme el boulevard lleno de palmeras y enripiada calle General Acha, destruida por "brillantes modernistas''. La edificación de ladrillo visto y resistente a los sismos que castigaron a esta provincia se yerguen altaneras y orgullosamente firmes. Están ahí mudas, sin contar todo lo que vieron y vivieron en estos setenta y cinco años de reconstrucción. Hoy San Juan "moderno''. Las autoridades de estos tiempos, sea el lugar que sea, pareciera que no saben que es patrimonio y lo importante que es educar en valores. Lejos de enseñarlo, cuando existe, como en este caso en que todavía sobreviven. Detrás de esas viejas casonas existe toda una historia, que en vivo y directo y presencial, se puede rebobinar la historia y un pasado, que muchos sanjuaninos no lo tenemos. Con permiso de sus dueños, esta historia de ladrillos, ventanas muy altas y puertas señoriales, hasta podrían ser una oportunidad turística. También se podría llevar a las aulas de cualquier escuela y enseñar a los niños cómo vivían y cómo eran las casas de nuestros abuelos sanjuaninos que ya no están. No dejemos que el presente nos destruya el pasado, más cuando heroicamente quiere sobrevivir y mostrarse en este otro San Juan que carece de historia, que nos tiene sedientos de conocer cómo eran nuestros mayores, aquellos que habitaron este suelo cuyano.



Por Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908