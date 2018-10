Señor director:



¿Por qué los militares tomaron el poder? y se pasaron de... ¿de qué? El pueblo fue quien los pidió, o ¿no recuerda lo que se vivía antes? Asaltos, violencia (como ahora), secuestros, robos y una enorme cantidad de delitos. ¿Alguien le ponía coto? Vinieron el propio gobierno peronista, les reclamó el fin de la falta de seguridad. Y se pudo transitar por las calles en horas nocturnas, con la seguridad de no terminar muerto... ¡qué casualidad! Los que fueron afectados por la ¿represión? son aquellos que "por algo fue''. En algunos casos, "se les fue la mano'', pero millones tuvimos paz. Era uno o el otro. Pero como hoy están los otros en el poder, se pide Justicia. Si así hubiese sucedido en Europa, pocos hubiesen quedado limpios de pecado. Lamentable que nunca se haya clasificado qué fue que tuvimos... ¿por qué no convenía? El decreto de Perón hablaba de exterminar a la guerrilla, entonces, ¿era una guerra? Si así fue, se aplicarían las cláusulas de Convención de Ginebra. Recordemos que los informales y no identificados, se les considera guerrilleros y de juzgamiento inmediato y ejecución. Ahora hay que perdonar pero no olvidar. Muchas gracias.