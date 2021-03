Señor director: A la vez que la mujer experimenta la "menopausia", también en los hombres pueden hacerse presentes esos "años difíciles", que en algunos casos se pasan con un verdadero tormento; ese periodos se llama "andropausia", la cual aparece entre los 50 y 60 años de edad. Existe nerviosidad, tristeza, pérdida de la memoria y del interés. Los afectados tienen conciencia que ha disminuido su potencia sexual; además se cansan de su trabajo con mayor facilidad ; necesitan más tiempo para recuperarse; por todo ello se sienten inseguros y angustiados, y no es raro que también sufran complejos de inferioridad. Los que aceptan que lo que en realidad vale es el espíritu y la dignidad personal, encontrarán fácilmente modos para conservar el equilibrio; pero si su interés sólo está en mantener valores físicos, sin atender los espirituales, se encuentran en situaciones difíciles de superar. Tales hombres no quieren ser viejos y ni siquiera parecerlos; ponen todo lo que puedan para no dar esa impresión. Y si se trata de hombres sin dignidad, toman caminos erróneos, buscando su felicidad con mujeres jóvenes y hasta con menores de edad. Esos "años difíciles" muestran la verdadera fibra de la persona; si se trata de personas dignas, poco les interesa el aspecto físico, ya que les interesa más la convivencia espiritual, y si se trata de un matrimonio, es entonces cuando los cónyuges se sienten más unidos que nunca.

Dr. Francisco Lázzaro

Médico - MP 1760