Señor director:



Analizadas las actividades de los últimos veinte años, se llega a la conclusión de que Anses no cumplió con las funciones asignadas, en especial durante el gobierno anterior, en que su principal dedicación consistió en la atención de programas ajenos a las mismas, como lo fueron Fútbol Para Todos, construcción de viviendas, repartos indiscriminados de obsequios con fines proselitistas, netbooks y otros. Además de la ilegalidad de otorgar jubilaciones falsas a extranjeros. Contrariamente a lo que se espera de un organismo de justicia social, sus actividades, decisiones y apelaciones la han constituido en un acérrimo enemigo de los jubilados, pues no sólo no asume su defensa, sino que se opone sistemáticamente a toda ley o resolución que los beneficie.





Silvio Pizarro - DNI 1.738.044