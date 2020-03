Señor director:



La preocupación que causa en la mayoría de las personas el tema del coronavirus parece no tener incidencia en algunos sectores que no están tomando las medidas necesarias para prevenir este mal que se expande por todo el mundo. No sé si es por evitar gastos o simplemente por desconocimiento o incredulidad, pero hay sitios y ámbitos donde no se están tomando las medidas básicas para evitar cualquier riesgo. Uno de ellos es en el transporte público de pasajeros, los ómnibus de línea de media y larga distancia en los que no se está tomando ninguna precaución. La colocación de gel en las puertas de acceso y limpieza extrema de las unidades, podría ser una de las medidas básicas, pero hasta el momento nada de eso se está haciendo. Esperemos que no sea demasiado tarde para cuando se implemente alguna acción.



José Eduardo Fernández DNI 13.027.962