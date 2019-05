Puentes de ladrillos de Alto de Sierra año 1943

Si el "boca en boca'' no me mintió, en el primer gobierno de Cantoni se construyeron varias obras hidráulicas en la provincia. Entre ellos, unos puentes para interconectar caminos de distintos departamentos. La idea era darle cauce y de fácil recorrido a las aguas del Río San Juan, muy caudaloso por aquellas épocas en la década de 1940. Puentes de distintos materiales, metal, hierro, acero, de cemento y ladrillos. Todos ya envejecidos, porque ya cumplieron su vida útil, reemplazados por nuevos y más funcionales puentes, acorde a las nuevas exigencias del siglo XXI. Este San Juan antiguo fue enviado al archivo de los recuerdos, porque no se visualizó que esta historia y otras muchas más, con el transcurso del tiempo, sería parte del patrimonio sanjuanino. En la actualidad y muy lamentablemente, esto que podría ser patrimonio arquitectónico, ya se perdió, como el caso de los puentes de ladrillos que estaban ubicados para el este de la provincia, como los de Alto de Sierra. Puentes de una belleza singular, más allá de los beneficios que brindaron a las rutas, la zona y la población, y sobre todo a las aguas del Río San Juan. Según averiguaciones, todavía existirían vestigios en ruinas de estos puentes de ladrillos, en Caucete, Cochagual o Alto de Sierra. Otro motivo de interés por los puentes es que cumplen una función social muy importante. Muchos de ellos reflejan un estilo de vida, costumbres, y la cultura de un pueblo o ciudad importante. Podríamos decir si temor a equivocarnos que por ellos transita la vida. Como puente hace de unión, de nexo entre los pueblos. San Juan, todavía no ha completado la materia "rescate del patrimonio'', ya que existen oportunidades de darle e importancia a nuestro pasado poniendo en valor el esfuerzo de nuestros mayores, que con más sacrificio forjaron un San Juan que hoy disfrutamos.



Por Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908



Fotos José Mazuelos.