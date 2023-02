Señor director:

El fin de semana pasado fui con mi familia por la noche hasta el paraje Difunta Correa, en Caucete. Grata fue mi sorpresa al ver muchos canteros con pequeños árboles que estaban creciendo y que sin dudas están bien cuidados. También observé con alegría que algunas personas que llevaban agua demás vaciaban el contenido de las botellas en esos canteros. Me acerqué a charlar con esas personas y me dijeron que traían un par de botellas de 3 litros para, precisamente, alimentar con agua a esos ejemplares. Me pareció una acción digna de imitar por parte de los miles de turistas que llegan hasta ese sitio como otros que están en medio del desierto. Llevar una botella de agua y volcarla en los canteros como una forma de colaborar en la dura tarea que tienen los árboles de crecer en el desierto.



Luciana Martínez

DNI 9.571.462