Algunos de los miembros del Centro de Jubilados "Segunda Juventud", muestran un trabajo en telar. Se reúnen en la Unión Vecinal Villa Elisa. Allí despliegan un mundo de creatividad.

El bullicio de voces y risas haría imaginar que se trata de una fiesta. Pero, no. Es un ambiente de trabajo, alegría y amistad. El grupo tiene un común denominador y es el hacer frente a la vida con valores morales. Esos que les fueron inculcados por sus padres hace varias décadas y que están más vigentes que nunca, en una etapa en la que muchos son abuelos. Porque en el respeto, la solidaridad y amistad, están las columnas que sostienen a la institución, que resulta un imán para personas más jóvenes. Se trata del Centro de Jubilados y Pensionados, "Segunda Juventud", de Pocito. La institución nació el 10 de septiembre de 2008. Es decir que hace un mes cumplió una década de vida. A diferencia de otras entidades similares, aquí no se distribuyen bolsones de mercadería. Sin embargo, las actividades laborales están a la orden del día. Es así como las mujeres aprenden a tejer en telar y hacen diversos tipos de trabajos como artes industriales. Pero además, también tienen clases de gimnasia en diversas modalidades como yoga, masoterapia, entre otras. En su mayoría son mujeres los miembros de este centro. Pero de a poco se van sumando más socios. Es que desde que nació la institución, este centro de jubilados no deja de crecer y cada vez se suman más. Ya son un centenar y continúan con proyectos para acercarse a la comunidad y poner ese granito de arena que le falta a la sociedad actual, que es el ver la vida con mayor optimismo y saber que todos los sueños son posibles de realizar cuando se desarrolla una actitud positiva en las actividades que se llevan a cabo. Ese es uno de los preceptos que tiene el grupo que integra, cuenta la vicepresidenta de la entidad, Elena Moral, quien con sus 77 años, siente que la entidad es un valuarte para todas aquellas personas jubiladas y pensionadas, pero también para las personas más jóvenes que viven solas y necesitan contención social. Por tal motivo, tanto la Unión Vecinal de Villa Elisa como el centro de jubilados, trabajan en un proyecto en el cual van a tener actividades los domingos por la tarde, con el fin de que aquellas personas solas que no tienen dónde ir, tengan un lugar en espacio de inclusión y puedan disfrutar de una merienda, juegos, televisión y actividades para divertirse. El por qué del domingo es algo significativo, debido a que según comentan en la Comisión Directiva, los domingos por la tarde el adulto mayor se siente triste. Por eso, la movida comenzará en los próximos días. Todo con el fin de influir con buen ánimo y ganas de vivir a los adultos mayores de Pocito.



Por José Correa DIARIO DE CUYO