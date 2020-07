Señor director:



Es cuestión de dar una vuelta por distintos barrios del Gran San Juan, para darse cuenta del desastre que están haciendo seudos podadores de árboles y arbustos. Se trata de personas que quizás tengan la mejor intención de trabajar para ganarse de manera honesta unos pesos para llevar a su hogar. Sin embargo, al no tener capacitación sobre el tema poda, sin dudas que el trabajo está mal hecho y con severos perjuicios para los ejemplares del arbolado público como arbustos y demás plantas que están en los jardines de muchas casas. Por tal motivo, creo que se necesita un mensaje de parte de todos los municipios, sobre el cuidado de la arboleda. Incluso, estos mismos organismos deben ralear y/o podar con personal calificado en este trabajo. No se pueden cortar ramas porque sí. La flora está constituida por seres vivos. Se necesita tener conocimientos adecuados para que el árbol no se enferme o muera.

Rodolfo Mérida

