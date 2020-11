Señor director:



Grande fue mi sorpresa al venir desde Zonda por avenida José Ignacio de la Roza, pasando el Jardín de los Poetas hacia La Bebida. Todos, absolutamente todos los árboles del boulevard están secos, lo mismo decenas de ejemplares que están a la vera del camino. Realmente cuando se observan los árboles se ven como imágenes apocalípticas. Al ver esta imagen podemos darnos cuenta que esto no sucedió en este tiempo de pandemia, porque un árbol no se seca de un día para el otro, sino que esto es producto de la desidia, de la falta de interés por el cuidado del medio ambiente en la provincia y particularmente en esta zona de Rivadavia. Esto nos tiene que llamar la atención a todos los estamentos de la sociedad para que, de una vez por todas, trabajemos por el bien común y no por intereses sectoriales y particulares como podemos ver en la historia de la Argentina a lo largo de décadas. Ante esta situación, lo que queda es que las autoridades municipales y provinciales reforesten esta zona y se haga un compromiso de regar periódicamente esta zona que es muy importante para el turismo.

Ezequiel Martínez

DNI 15.387.182