Señor director:

A través de este medio quiero llegar a las autoridades municipales para plantearle mi inquietud sobre los nuevos árboles que son colocados, su cuidado y mantenimiento. Veo con mucha pena que muchos de los árboles que han sido colocados en la vía pública no están siendo mantenidos como corresponde. A varios de ellos les falta agua ya sea porque no corre por las acequias o porque esos cauces directamente no existen como ocurre en varios sectores de la ciudad. Se podría solucionar en parte este problema motivando a los frentistas o vecinos de las cercanías para que rieguen esos árboles. Incluso hay escuelas en las que en sus frentes se han colocado nuevos ejemplares, pero no se hace nada para inculcar que los alumnos los rieguen.



De seguir con esta actitud, sería preferible que no se coloquen nuevos árboles ya que no atenderlos como corresponde es una falta muy grave que no se puede concebir.



Beatriz M. Lobos

DNI 6482846