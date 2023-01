Señor director:

A través de este espacio que se nos ofrece deseo solicitar a quien corresponda qué se puede hacer con los árboles que están a un costado de la Ruta 20, en el departamento Santa Lucía, en las inmediaciones del taller de verificación vehicular (RTO) o del supermercado mayorista Jaguar. Los ejemplares se ven abandonados, tristes y carentes de un mantenimiento acorde a sus necesidades. Si el municipio de Santa Lucía no puede hacerse cargo de su mantenimiento, esto debería ser asumido por otro organismo estatal o los frentistas, que son los que se benefician con ellos. Terminemos de una vez con la indiferencia y si después no nos queremos quejar del calentamiento global, empecemos a cuidar la vegetación que tenemos cerca. Además tratemos que sitios como el Acceso Este a la ciudad de San Juan luzcan un poco mejor y que no parezca una provincia abandonada.



Susana Figueroa

