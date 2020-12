Señor director:



Todos los sanjuaninos somos consientes de la importancia de la arboleda pública en nuestra provincia. Es de fundamental importancia que salvemos a los árboles, regándolos, con al menos un balde de agua por día. Me refiero a los que están en las puertas de nuestras casas, como aquellos que están en plazas y espacios verdes. Debe ser una campaña total de parte de los sanjuaninos. Además, el hecho de plantar más árboles sería de vital importancia. Es cierto que estamos en una crisis hídrica por escasez de agua. Pero, también sabemos que si los ciudadanos no nos movemos, poco y nada harán quienes tienen la responsabilidad pública de hacerlo, ya que eso no da votos. La arboleda pública en la provincia está en crisis. Entre los ejemplares enfermos y secos se notan que son miles en toda la provincia. Algo debemos hacer, antes que los sanjuaninos muramos insolados. Debemos promover una campaña para reforestar la provincia a como de lugar. Debemos salvarnos del agobiante clima que tenemos.



Romina Albanese

DNI 40.845.303