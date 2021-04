Señor director:



La situación social de la Argentina de hoy, nos recuerda casos similares en la historia contemporánea del hombre, sucedidos a través de distintas filosofías partidarias e individuales, favorecidas por clases bajas y medias, desinteresadas o temerosas y clases políticas deshonestas y equivocadas. En particular en la América latina. Ejemplos de ello son: Cuba, Nicaragua, Venezuela y demás. Quizás sea necesario evocar ahora, aquella expresión del prócer Moreno en el prólogo de "El Contrato Social'', de J. J. Rousseau. "Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones seguirán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía''.

Luis Varese

DNI 4.626.713

Docente