En el trabajo es donde se aprende más el inglés que en los centros educativos, según el informe.

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con nivel moderado del dominio del idioma inglés, así lo reveló el último informe de la firma Education First (EF), que evaluó a 111 países del mundo y los calificó de acuerdo a su capacidad para comunicarse en ese idioma. Según el reporte, la mayoría de los países de la región elevaron sus calificaciones en comparación con el estudio del año anterior.



En América latina, el país con mejor dominio del idioma inglés, dentro de la categoría de "Muy alto dominio" es Argentina. La nación ocupa el puesto número 30 de los países del mundo y encabeza la lista de los países de la región. El segundo país en la lista regional es Costa Rica, que en la calificación global se ubica siete puestos por debajo de Argentina. Este país se inscribe dentro de la categoría de "alto dominio".



Cuba, Paraguay y Bolivia se encuentran en la tercera, cuarta y quinta posiciones del ranking regional. Además, ocupan las posiciones 38, 43 y 44 a nivel mundial, respectivamente.



Después del top 5 de países con mejor dominio en Latinoamérica, en sexta posición está Chile, que se registra como el país número 45 en dominio del idioma inglés del mundo. Honduras (48 en el ranking global), Uruguay (49), El Salvador (50) y Perú (51) completan la tabla de los 10 mejores de la región.



República Dominicana, Brasil y Guatemala son los tres últimos países latinoamericanos en la categoría de "alto dominio" del idioma inglés.



Hay cinco países de la región que han sido calificados con "bajo nivel". Estos son Nicaragua, Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, que se ubican entre las posiciones 67 y 82 del listado mundial. Sólo dos países de Latinoamérica fueron calificados con nivel "muy bajo": México y Haití. Que están en las posiciones 88 y 98, respectivamente, del ranking global de 111 países.



El inglés se aprende en el trabajo y no en las escuelas



El informe de EF no sólo evaluó y calificó a los países sino que investigó en qué lugares se fomenta el aprendizaje del idioma inglés. Según reveló el estudio, las escuelas no son los sitios donde los latinoamericanos desarrollan sus capacidades comunicacionales en esa lengua extranjera: "Al igual que en Europa, los lugares de trabajo lideran el aumento del nivel de inglés en Latinoamérica, y no los centros educativos", se lee en el documento.



En el informe se explica que desde el 2015, los adultos jóvenes a partir de los 25 años mostraron avances en su dominio del inglés. Sin embargo, la población de 30 años es la "que más ha progresado". Asimismo, en los últimos siete años, los jóvenes entre 20 y 25 años se mantuvieron estables en sus calificaciones, pero el grupo entre 18 y 20 años "disminuyó su calificación en 60 puntos".





Por Yalilé Loaiza

Agencia EFE