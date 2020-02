Señor director:

Es maravilloso ver cómo en Angaco arreglaron banquinas, postes y cordones. Todo bien limpio y pintado. Esto se debió a que por nuestro querido hermoso departamento pasó la Vuelta Ciclista de San Juan. Yo me pregunto: ¿por qué no se pone la misma voluntad todo el año? ¿Acaso no merecemos ver nuestro departamento así? Vimos al intendente preocupado caminando las calles para ver que todo esté en orden. Los angaqueros esperamos ver que en toda la gestión del actual intendente, las calles y todos los servicios funcionen correctamente, no sólo para eventos.



Gustavo Gabriel Balmaceda

DNI 32.083.816