Señor director:



En el transcurso de la semana que finalizó pude ver con mucho entusiasmo que se estaba asfaltando un sector de Avenida Rawson, desde 25 de Mayo hacia el Norte. Realmente me sentí feliz, porque esta es una avenida de las principales de la provincia que durante décadas estuvo descuidada, sin ni siquiera arreglada con bacheos. Esto me da la esperanza que también sean asfaltadas todas las calles y avenidas de Capital y Gran San Juan que así lo necesiten. Es que, si bien es cierto que la situación económica en general es muy delicada, también es cierto que cuando se quiere, se puede. Así es que hay que seguir trabajando. Es la única manera de que nuestro país en general como nuestra provincia en particular pueda salir adelante.