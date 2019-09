Señor director:



Me vine de San Juan y con beneplácito he visto el comienzo de ejecución del pavimento que se realiza en el Quinto Cuartel, departamento Pocito, en calle 11 hacia el cerro desde OSSE. Esperamos que los camiones cargados de piedras no circulen más por esa zona, porque al poco tiempo arruinaría esta obra.



Mario Rodolfo Rizzo

DNI 4.637.462

Berazategui - Buenos Aires